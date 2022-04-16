Журналіст Ігор Циганик упевнений, що якщо новий сезон УПЛ розпочнеться, то у ньому має бути щонайменше вісім команд.

"У разі, коли настане мир в Україні, то точно буде хоч би 8 клубів в УПЛ. Тому що ця вимога УЄФА - хоча б 8 клубів для повноцінного чемпіонату. Якщо буде 8 команд, то можна, наприклад, зіграти у чотири кола. Якщо вдасться стартувати лише у вересні, то три кола.

Але важливо в еліті мати хоча б вісім клубів, інакше не матимемо визнання УЄФА та можливості виступати в єврокубках.

Потрібно буде допускати всіх, хто хоче грати в УПЛ", - сказав Циганик.