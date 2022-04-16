Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
Вчора 19:46 45623
Завацька зрівняла рахунок у матчі з США
Сьогодні 00:03 57
Ястремська обіграла Пегулу на Кубку Біллі Джин Кінг
Вчора 21:54 211
Українці на Іграх Нескорених: Ми дякуємо світу за допомогу, але нам треба більше
Вчора 18:09 175
Петраков запланував чотири спаринги перед відбором ЧС-2022
15.04.2022 23:25 1074
Петраков оголосив склад збірної України на підготовчий збір
15.04.2022 18:25 1449
Україна залишиться 12 у таблиці коефіцієнтів УЄФА в цьому сезоні
15.04.2022 12:31 812
Вест Гем з Ярмоленком розгромив Ліон, Айнтрахт вибив Барселону. Результати 1/4 фіналу Ліги Європи
15.04.2022 00:35 1485
Збірна України замінить росію на чемпіонаті світу
14.04.2022 19:45 1795
Визначився розклад збірної України у Лізі націй
14.04.2022 17:42 1198
Прямі трансляції

Циганик: В УПЛ треба мати хоча б вісім команд

Вчора 22:55 136 0
Інакше чемпіонат не буде визнано УЄФА
Циганик: В УПЛ треба мати хоча б вісім команд
#Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Журналіст Ігор Циганик упевнений, що якщо новий сезон УПЛ розпочнеться, то у ньому має бути щонайменше вісім команд.

"У разі, коли настане мир в Україні, то точно буде хоч би 8 клубів в УПЛ. Тому що ця вимога УЄФА - хоча б 8 клубів для повноцінного чемпіонату. Якщо буде 8 команд, то можна, наприклад, зіграти у чотири кола. Якщо вдасться стартувати лише у вересні, то три кола.

Але важливо в еліті мати хоча б вісім клубів, інакше не матимемо визнання УЄФА та можливості виступати в єврокубках.

Потрібно буде допускати всіх, хто хоче грати в УПЛ", - сказав Циганик.

Коментарі ()
Популярне зараз
Зінченко грубо помилився й ледь не привіз гол у свої ворота в матчі проти Ліверпуля ВІДЕО Зінченко грубо помилився й ледь не привіз гол у свої ворота в матчі проти Ліверпуля ВІДЕО 1892
Суркіс - фанатам Легії: "Динамо не хоче жодної копійки" Суркіс - фанатам Легії: "Динамо не хоче жодної копійки" 1388
Брентфорд зробив Дніпру-1 пропозицію щодо трансфера Ярмолюка Брентфорд зробив Дніпру-1 пропозицію щодо трансфера Ярмолюка 606
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE 45623
Бубка завітав на базу олімпійців у Конча-Заспі Бубка завітав на базу олімпійців у Конча-Заспі 612
Манчестер Сіті - Ліверпуль - онлайн-трансляція LIVE - Кубок Англії Манчестер Сіті - Ліверпуль - онлайн-трансляція LIVE - Кубок Англії 5927
Рекомендуємо
Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно 39007 1
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 158049 5
Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію 29999 2
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 20259
І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським 173304 6
Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 13849