Боруссія знищила Вольфсбург: результати матчів 30 туру Бундесліги

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У 30-му турі німецької Бундесліги відбулося 5 матчів.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
30 тур, 16 квітня
Аугсбург - Герта 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 49 Сердар
Боруссія Д - Вольфсбург 6:1 (5:0)
Голи: 1:0 - 24 Роте, 2:0 - 26 Вітсель, 3:0 - 28 Аканджі, 4:0 - 35 Джан, 5:0 - 38 Голанд, 6:0 - 54 Голанд, 6:1 - 82 Баку
Майнц - Штутгарт 0:0
Фрайбург - Бохум 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 5 Кюблер, 2:0 - 16 Шаллай, 3:0 - 53 Шаллай
Боруссія М - Кельн 1:3 (0:3)
Голи: 0:1 - 5 Модест, 0:2 - 20 Кайнц, 0:3 - 34 Любічич, 1:3 - 85 Емболо