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Боруссія знищила Вольфсбург: результати матчів 30 туру Бундесліги

Вчора 21:27 270 0
Дортмундці впевнено втримують друге місце
Боруссія знищила Вольфсбург: результати матчів 30 туру Бундесліги
#Боруссія Дортмунд, #Вольфсбург

Джерело - Чемпіон.

У 30-му турі німецької Бундесліги відбулося 5 матчів. 

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
30 тур, 16 квітня

Аугсбург - Герта 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 49 Сердар

Боруссія Д - Вольфсбург 6:1 (5:0)

Голи: 1:0 - 24 Роте, 2:0 - 26 Вітсель, 3:0 - 28 Аканджі, 4:0 - 35 Джан, 5:0 - 38 Голанд, 6:0 - 54 Голанд, 6:1 - 82 Баку

Майнц - Штутгарт 0:0

Фрайбург - Бохум 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 5 Кюблер, 2:0 - 16 Шаллай, 3:0 - 53 Шаллай

Боруссія М - Кельн 1:3 (0:3)

Голи: 0:1 - 5 Модест, 0:2 - 20 Кайнц, 0:3 - 34 Любічич, 1:3 - 85 Емболо

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