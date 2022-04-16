Джерело - sport.ua.
Англійський Евертон виявляє інтерес до 25-річного захисника Шахтаря та національної збірної України Миколи Матвієнка.
Про це повідомляє Fichajes.
Незважаючи на те, що іриски зараз перебувають у складній турнірній ситуації та ризикують вилетіти з елітарного дивізіону чемпіонату Англії вперше за останній 71 рік, у клубі вивчають варіанти для потенційного підсилення на новий сезон.
Крім Евертона види на Матвієнка нині має Брентфорд, який також хотів би підписати іншого українця Шахтаря - Михайла Мудрика.
Контракт Матвієнка із Шахтарем розрахований до літа 2025 року. Його орієнтовна вартість складає 11 мільйонів євро.
Нагадаємо Брентфорд цікавиться Миколою Матвієнком.