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Анчелотті: Модрич закінчить кар'єру в Реалі

Сьогодні 15:54 211 0
Головний тренер Реала розповів про лідера команди
Анчелотті: Модрич закінчить кар'єру в Реалі
#Анчелотті, #Паоло Мальдіні, #Модрич, #Реал Мадрид

Джерело - Marca.

Лідер Реала Лука Модрич має завершити кар'єру в мадридському клубі.

Про це заявив наставник "вершкових" Карло Анчелотті.

"Думаю, що він закінчить кар'єру у Реалі. Не знаю, коли саме, але такий план. Ні у клубу, ні в нього немає проблем із продовженням, це ясно. Він добре стежить за собою, за кар'єру він не мав серйозних травм".

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"У мене в команді була одна легенда футболу Мальдіні, який виграв свою останню Лігу чемпіонів у 40 років. Якщо мені і порівнювати Модрича з будь-ким, то з ним: за рівнем, за серйозністю, за тим, як вони розуміють футбол... Вони легенди", - сказав Анчелотті.

Нагадаємо, Марсело та Менді пропустять матч Реала з Севільєю через травми.

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