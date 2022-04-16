Головний тренер Реала розповів про лідера команди

Джерело - Marca.

Лідер Реала Лука Модрич має завершити кар'єру в мадридському клубі.

Про це заявив наставник "вершкових" Карло Анчелотті.

"Думаю, що він закінчить кар'єру у Реалі. Не знаю, коли саме, але такий план. Ні у клубу, ні в нього немає проблем із продовженням, це ясно. Він добре стежить за собою, за кар'єру він не мав серйозних травм".

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"У мене в команді була одна легенда футболу Мальдіні, який виграв свою останню Лігу чемпіонів у 40 років. Якщо мені і порівнювати Модрича з будь-ким, то з ним: за рівнем, за серйозністю, за тим, як вони розуміють футбол... Вони легенди", - сказав Анчелотті.

Нагадаємо, Марсело та Менді пропустять матч Реала з Севільєю через травми.