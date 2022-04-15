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Мудрик: Присвячую свої голи кожному українцю

Вчора 21:29 165 0
Михайло Мудрик прокоментував матч з Лехією.
Мудрик: Присвячую свої голи кожному українцю
#Лехія, #Шахтар, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

Нападник Шахтаря Михайло Мудрик оцінив свій дубль у благодійному матчі з Лехією (3:2).

Про це розповів сам футболіст у коментарі Футбол NEWS.

"Відчуваю радість в першу чергу через те, що стільки людей прийшло нас підтримати. Можливо, нам вдалося трішки відволікти їх від поточної ситуації та дати можливість отримати насолоду від футболу.

Присвячую голи кожному українцю. Голи для нападника завжди важливі – вони дають впевненість та мотивацію рухатися далі", – сказав Мудрик.

Нагадаємо, Брентфорд пропонує Шахтарю 20 млн євро за Мудрика.

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