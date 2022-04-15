Тренер Карпат вірить у перемогу України

Головний тренер львівських Карпат Андрій Тлумак висловився про війну України з російськими загарбниками.

Про це розповів сам фахівець у коментарі для Футбол NEWS.

"Напевно, зараз багато говорити не треба, тому що триває активна фаза війни. Можемо лише сказати, що ми, футбольний клуб Карпати, і особисто я засуджую російську федерацію за вторгнення в нашу країну. Більше слів, мабуть, немає.

Ми на сто відсотків знаємо, що ми переможемо та у нашій країні буде мир. Єдине, чого дуже шкода, це наших невинних людей, які загинули. Хочеться сказати величезне дякую нашим воїнам, які нас захищають і роблять велику справу. Дуже вам дякую, - сказав Тлумак.