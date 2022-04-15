Головне
УЄФА визначила дату матчу Шотландія - Україна
Вчора 17:27 1841
Україна залишиться 12 у таблиці коефіцієнтів УЄФА в цьому сезоні
Сьогодні 12:31 44
Вест Гем з Ярмоленком розгромив Ліон, Айнтрахт вибив Барселону. Результати 1/4 фіналу Ліги Європи
Сьогодні 00:35 927
Збірна України замінить росію на чемпіонаті світу
Вчора 19:45 1041
Визначився розклад збірної України у Лізі націй
Вчора 17:42 638
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
Вчора 12:40 45171
Яремчук - один з найкращих гравців Бенфіки в матчі з Ліверпулем
Вчора 09:20 616
Вест Гем Ярмоленка зіграє з Ліоном, Барселона прийматиме Айнтрахт: розклад матчів 1/4 Ліги Європи
Вчора 08:46 436
Визначились півфіналісти Ліги чемпіонів 2021/22
Вчора 06:07 2468
Бенфіка з голом Яремчука зіграла внічию з Ліверпулем, Манчестер Сіті Зінченка вибив Атлетіко. Результати 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 00:01 1021
Прямі трансляції

Шевченко зустрівся з мером Мілана та обговорив допомогу біженцям

Сьогодні 09:41 197 0
Мер Мілана заявив, що оператори допоможуть біженцям знайти школу або садок для дітей
Шевченко зустрівся з мером Мілана та обговорив допомогу біженцям
#Андрій Шевченко

Джерело - Сегодня Спорт.

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко зустрівсяіз мером Мілана Беппе Салою.

Про це повідомляє Сегодня Спорт.

Шевченко обговорив з ним аспекти допомоги біженцям та заявив про готовність профінансувати роботу кол-центру для українців. Він допомагатиме нашим співвітчизникам, які приїжджають до Мілану у пошуках притулку, роботи та гуманітарної допомоги.

Також мер Мілана заявив, що оператори допоможуть біженцям знайти школу або садок для дітей, піти на курси італійської мови та записатися на спортивні секції.

Телефон 020205 запрацює наприкінці квітня.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Andriy Shevchenko (@andriyshevchenko)

Коментарі ()
Популярне зараз
Динамо позбулося футболіста, який виявився сином керівника "ЛНР" Динамо позбулося футболіста, який виявився сином керівника "ЛНР" 2341
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE 45171
Ліон - Вест Гем - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи Ліон - Вест Гем - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи 2540
УЄФА визначила дату матчу Шотландія - Україна УЄФА визначила дату матчу Шотландія - Україна 1841
Аталанта - РБ Лейпциг - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи Аталанта - РБ Лейпциг - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи 3566
Відео дня. Зінченко емоційно заступився за партнера по команді в матчі Ліги чеміпонів Відео дня. Зінченко емоційно заступився за партнера по команді в матчі Ліги чеміпонів 2759 1
Рекомендуємо
Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі 19984
Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію 29992 2
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 14807 1
Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко 36841
Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення 3863
Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу 27550 2