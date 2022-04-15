Шевченко зустрівся з мером Мілана та обговорив допомогу біженцям

Мер Мілана заявив, що оператори допоможуть біженцям знайти школу або садок для дітей

Джерело - Сегодня Спорт.

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко зустрівсяіз мером Мілана Беппе Салою.

Про це повідомляє Сегодня Спорт.

Шевченко обговорив з ним аспекти допомоги біженцям та заявив про готовність профінансувати роботу кол-центру для українців. Він допомагатиме нашим співвітчизникам, які приїжджають до Мілану у пошуках притулку, роботи та гуманітарної допомоги.

Також мер Мілана заявив, що оператори допоможуть біженцям знайти школу або садок для дітей, піти на курси італійської мови та записатися на спортивні секції.

Телефон 020205 запрацює наприкінці квітня.