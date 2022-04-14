Славія з Качарабою та Таловєровим поступилась Феєнорду, Рома розгромила Буде/Глімт. Результати 1/4 фіналу Ліги конференції

Результати 1/4 фіналу Ліги конференції

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги конференції.

Українські гравці Славії Тарас Качараба та Максим Таловєров відіграли повний матч проти Феєнорда. Качараба на 90+4 хвилині отримав червону картку.

Ліга конференції

1/4 фіналу, Матч-відповідь

14 квітня

ПАОК - Марсель 0:1 (0:1)

(Перший матч - 1:2)

Голи: 0:1 - 34 Пайє

Рома - Буде/Глімт 4:0 (3:0)

(Перший матч - 1:2)

Голи: 1:0 - 5 Ебрахам, 2:0 - 23 Дзаньоло, 3:0 - 29 Дзаньоло, 4:0 - 49 Дзаньоло

Славія Прага - Феєнорд 1:3 (1:1)

(Перший матч - 3:3)

Голи: 0:1 - 2 Дессер, 1:1 - 14 Траоре, 1:2 - 59 Дессер, 1:3 - 78 Сіністеррал