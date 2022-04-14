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Визначився розклад збірної України у Лізі націй

Сьогодні 17:42 256 0
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Визначився розклад збірної України у Лізі націй
Фото - УАФ
#Українська асоціація футболу (УАФ), #УЄФА

Джерело - uaf.ua.

Узгоджено новий розклад матчів Ліги націй.

Про це повідомляє УЄФА. 

Розклад поєдинків у групах А4 і В1 Ліги націй УЄФА-2022/2023, до яких входять Шотландія, Україна та Вельс, було змінено наступним чином:

04.06     Вірменія — Ірландія (В1)
08.06     Шотландія — Вірменія (В1)
08.06     Ірландія — Україна (В1)
21.09     Шотландія — Україна (В1)
24.09     Шотландія — Ірландія (В1)
24.09     Вірменія — Україна (В1)
27.09     Ірландія — Вірменія (В1)
27.09     Україна — Шотландія (В1)

Місце проведення та час початку цих матчів буде затверджено згодом. Календар решти поєдинків у цих групах залишився без змін. 

Раніше УЄФА визначила дату матчу Шотландія - Україна.

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