Визначився розклад збірної України у Лізі націй

Джерело - uaf.ua.
Узгоджено новий розклад матчів Ліги націй.
Про це повідомляє УЄФА.
Розклад поєдинків у групах А4 і В1 Ліги націй УЄФА-2022/2023, до яких входять Шотландія, Україна та Вельс, було змінено наступним чином:
04.06 Вірменія — Ірландія (В1)
08.06 Шотландія — Вірменія (В1)
08.06 Ірландія — Україна (В1)
21.09 Шотландія — Україна (В1)
24.09 Шотландія — Ірландія (В1)
24.09 Вірменія — Україна (В1)
27.09 Ірландія — Вірменія (В1)
27.09 Україна — Шотландія (В1)
Місце проведення та час початку цих матчів буде затверджено згодом. Календар решти поєдинків у цих групах залишився без змін.