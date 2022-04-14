Визначився розклад збірної України у Лізі націй

Розширення міжнародних вікон для національних збірних не потрібно.

Узгоджено новий розклад матчів Ліги націй.

Про це повідомляє УЄФА.

Розклад поєдинків у групах А4 і В1 Ліги націй УЄФА-2022/2023, до яких входять Шотландія, Україна та Вельс, було змінено наступним чином:

04.06 Вірменія — Ірландія (В1)

08.06 Шотландія — Вірменія (В1)

08.06 Ірландія — Україна (В1)

21.09 Шотландія — Україна (В1)

24.09 Шотландія — Ірландія (В1)

24.09 Вірменія — Україна (В1)

27.09 Ірландія — Вірменія (В1)

27.09 Україна — Шотландія (В1)

Місце проведення та час початку цих матчів буде затверджено згодом. Календар решти поєдинків у цих групах залишився без змін.

Раніше УЄФА визначила дату матчу Шотландія - Україна.