Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
Сьогодні 12:40 44903
Визначився розклад збірної України у Лізі націй
Сьогодні 17:42 32
УЄФА визначила дату матчу Шотландія - Україна
Сьогодні 17:27 110
Яремчук - один з найкращих гравців Бенфіки в матчі з Ліверпулем
Сьогодні 09:20 411
Вест Гем Ярмоленка зіграє з Ліоном, Барселона прийматиме Айнтрахт: розклад матчів 1/4 Ліги Європи
Сьогодні 08:46 355
Визначились півфіналісти Ліги чемпіонів 2021/22
Сьогодні 06:07 1683
Бенфіка з голом Яремчука зіграла внічию з Ліверпулем, Манчестер Сіті Зінченка вибив Атлетіко. Результати 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:01 887
Ліверпуль - Бенфіка - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів
Вчора 21:43 2281
Натуралізовану росіянку Сідорову виключили зі складу збірної України
Вчора 20:11 832
Три натуралізовані росіянки виключені зі складу збірної України
Вчора 19:11 772
Прямі трансляції

Барселона зацікавлена у трансфері Голанда

Сьогодні 16:47 127 0
Голанд влітку може змінити клуб
Барселона зацікавлена у трансфері Голанда
Фото - gettyimages
#Барселона, #Боруссія Дортмунд, #Ерлінг Голанд, #Футбольні трансфери

Барселона все ще зберігає інтерес до форварда Боруссії Дортмунда Ерлінга Голанда, однак здійснити трансфер буде непросто.

Про це повідомляє Diario Sport.

Агент гравця Міно Райола нещодавно обговорював можливий перехід норвежця із Жоаном Лапортою. Президент каталонського клубу заявив, що зробить ще одну спробу придбати 21-річного норвежця цього літа.

Райола дав зрозуміти Лапорте, що хоч Голанд ще не вибрав, де продовжить кар'єру, Барселоні важко підписати його через неможливість конкурувати в плані фінансів з Реалом і Манчестер Сіті.

У поточному сезоні на рахунку Голанда 16 голів та 6 асистів у 19 матчах Бундесліги.

Нагадаємо, Гвардіола хоче підписати в Манчестер Сіті Голанда.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ліверпуль - Бенфіка - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів Ліверпуль - Бенфіка - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів 2281
Атлетико - Манчестер Сіті - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів Атлетико - Манчестер Сіті - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів 3108
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE 44903
Гравець збірної України закликав до сепаратизму та назвав львів'ян нацистами Гравець збірної України закликав до сепаратизму та назвав львів'ян нацистами 18122 9
Яремчук забив гол Ліверпулю у чвертьфіналі Ліги чемпіонів ВІДЕО Яремчук забив гол Ліверпулю у чвертьфіналі Ліги чемпіонів ВІДЕО 5814
Скандальний президент Стяуа назвав українських захисників Маріуполя нацистами Скандальний президент Стяуа назвав українських захисників Маріуполя нацистами 6022 2
Рекомендуємо
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 166288 3
Кому офіційно належать українські клуби Кому офіційно належать українські клуби 51722
Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду 14497
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 239015
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 71776 2
Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади 42620