Барселона зацікавлена у трансфері Голанда

Голанд влітку може змінити клуб

Барселона все ще зберігає інтерес до форварда Боруссії Дортмунда Ерлінга Голанда, однак здійснити трансфер буде непросто.

Про це повідомляє Diario Sport.

Агент гравця Міно Райола нещодавно обговорював можливий перехід норвежця із Жоаном Лапортою. Президент каталонського клубу заявив, що зробить ще одну спробу придбати 21-річного норвежця цього літа.

Райола дав зрозуміти Лапорте, що хоч Голанд ще не вибрав, де продовжить кар'єру, Барселоні важко підписати його через неможливість конкурувати в плані фінансів з Реалом і Манчестер Сіті.

У поточному сезоні на рахунку Голанда 16 голів та 6 асистів у 19 матчах Бундесліги.

Нагадаємо, Гвардіола хоче підписати в Манчестер Сіті Голанда.