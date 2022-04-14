Нападник МЮ може продовжити кар'єру в чемпіонаті Франції

Джерело - Чемпіон.

Нападник Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд може продовжити кар'єру у чемпіонаті Франції.

Про це повідомляє журналіст Фабріс Хокінс.

24-річний форвард цікавий ПСЖ, який вивчав можливість його переходу ще рік тому.

Минулого літа МЮ був готовий зробити пропозицію щодо трансферу форварду парижан Кіліана Мбаппе, але той зробив вибір на користь Реала.

ПСЖ, у свою чергу, на випадок відходу Мбаппе домовився з Решфордом, який, як і раніше, входить до сфери інтересів клубу.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед, Челсі та ПСЖ хочуть придбати Нуньєса.