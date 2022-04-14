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Рашфорд може перейти в ПСЖ

Сьогодні 16:00 212 0
Нападник МЮ може продовжити кар'єру в чемпіонаті Франції
Рашфорд може перейти в ПСЖ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Манчестер Юнайтед, #ПСЖ, #Рашфорд

Джерело - Чемпіон.

Нападник Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд може продовжити кар'єру у чемпіонаті Франції.

Про це повідомляє журналіст Фабріс Хокінс.

24-річний форвард цікавий ПСЖ, який вивчав можливість його переходу ще рік тому.

Минулого літа МЮ був готовий зробити пропозицію щодо трансферу форварду парижан Кіліана Мбаппе, але той зробив вибір на користь Реала.

ПСЖ, у свою чергу, на випадок відходу Мбаппе домовився з Решфордом, який, як і раніше, входить до сфери інтересів клубу.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед, Челсі та ПСЖ хочуть придбати Нуньєса.

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