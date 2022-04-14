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ПСЖ став партнером сервісу продажу кросівок GOAT

Сьогодні 13:49 95 0
Сума угоди - 50 млн доларів
ПСЖ став партнером сервісу продажу кросівок GOAT
#ПСЖ

Джерело - Bloomberg.

ПСЖ розпочав співпрацю з онлайн-сервісом продажу кросівок GOAT.

Про це повідомляє Bloomberg.

Сторони погодили трирічний контракт, сума угоди оцінюється у 50 мільйонів доларів.

Вже цього сезону ПСЖ нанесе назву свого нового партнера на рукави форми.

Також ПСЖ стане першою командою, у якої з'явиться власний магазин на майданчику GOAT.

GOAT – це онлайн-платформа, де всі бажаючі можуть продавати кросівки. Сервіс відомий тим, що там можна знайти рідкісні та колекційні моделі.

Нагадаємо, власники ПСЖ вирішили продати клуб.

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