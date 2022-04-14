Сума угоди - 50 млн доларів

Джерело - Bloomberg.

ПСЖ розпочав співпрацю з онлайн-сервісом продажу кросівок GOAT.

Про це повідомляє Bloomberg.

Сторони погодили трирічний контракт, сума угоди оцінюється у 50 мільйонів доларів.

Вже цього сезону ПСЖ нанесе назву свого нового партнера на рукави форми.

Також ПСЖ стане першою командою, у якої з'явиться власний магазин на майданчику GOAT.

GOAT – це онлайн-платформа, де всі бажаючі можуть продавати кросівки. Сервіс відомий тим, що там можна знайти рідкісні та колекційні моделі.

Нагадаємо, власники ПСЖ вирішили продати клуб.