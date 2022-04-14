Джерело - Bloomberg.
ПСЖ розпочав співпрацю з онлайн-сервісом продажу кросівок GOAT.
Про це повідомляє Bloomberg.
Сторони погодили трирічний контракт, сума угоди оцінюється у 50 мільйонів доларів.
Вже цього сезону ПСЖ нанесе назву свого нового партнера на рукави форми.
Також ПСЖ стане першою командою, у якої з'явиться власний магазин на майданчику GOAT.
GOAT – це онлайн-платформа, де всі бажаючі можуть продавати кросівки. Сервіс відомий тим, що там можна знайти рідкісні та колекційні моделі.
Нагадаємо, власники ПСЖ вирішили продати клуб.