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Пеле: 400 мертвих в українському місті, коли це припиниться?

Сьогодні 10:31 383 0
Легендарний бразилець висловився щодо війни в Україні
Пеле: 400 мертвих в українському місті, коли це припиниться?
#Пеле

Джерело - Чемпіон.

Легендарний бразилець Пеле виступив із заявою щодо війни в Україні.

Відповідний пост з'явився у нього в Інстаграмі.

"Так багато сумних новин, що ми починаємо присипляти наші найбільші людські почуття. Це потрібно для того, щоб вижити у світі, де більш ніж 400 людей виявляються мертвими у місті в Україні. Через тиждень у Нью-Йорку сталася стрілянина. Не кажучи вже про бразильців, які щодня гинуть від насильства. Коли це припиниться?" – написав Пеле.

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Допис, поширений Pelé (@pele)

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