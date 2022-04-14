Пеле: 400 мертвих в українському місті, коли це припиниться?

Легендарний бразилець Пеле виступив із заявою щодо війни в Україні.

Відповідний пост з'явився у нього в Інстаграмі.

"Так багато сумних новин, що ми починаємо присипляти наші найбільші людські почуття. Це потрібно для того, щоб вижити у світі, де більш ніж 400 людей виявляються мертвими у місті в Україні. Через тиждень у Нью-Йорку сталася стрілянина. Не кажучи вже про бразильців, які щодня гинуть від насильства. Коли це припиниться?" – написав Пеле.