Ювентус цікавився трьома гравцями Шахтаря

Ювентус проявляв інтерес до трьох футболістів Шахтаря, але угоди щодо них не відбулися через позицію керівників Серії А.

Про це розповів асистент директора з футболу Шахтаря Карло Ніколіні.

"Я можу підтвердити, що Ювентус цікавився нашими гравцями. Багато команд виявляли інтерес, у тому числі й Ювентус. У нас запитували інформацію про гравців, за якими вони вже стежили у минулому. Ювентус цікавився Вінісіусом Тобіасом, Маркосом Антоніо, Давідом Нересом та іншими.

На жаль, багато федерацій, у тому числі італійська, не скористалися цією можливістю. УЄФА спеціальним законом відкрив трансферне вікно, щоб гравці з України могли продовжувати грати та отримувати зарплату до кінця сезону. Це було зроблено, щоб захистити футболістів та клуби, спустошені війною. Ми не знаємо причин такого рішення, ми маємо запитати тих, хто безпосередньо причетний до цього", - заявив Ніколіні.