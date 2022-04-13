Головне
росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Вчора 16:58 44350
Реал поступився Челсі, але вийшов у півфінал Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:34 755
Вільярреал вибив Баварію з Ліги чемпіонів
Вчора 23:55 1473
Бобров виставив на аукціон кросівки з автографами гравців збірної України
Вчора 14:09 323
Паралімпієць пожертвував золоту медаль для аукціону допомоги Україні
Вчора 11:41 308
Українська паралімпійська чемпіонка продасть медаль, щоб допомогти університету
Вчора 08:55 335
Баварія прийме Вільярреал, Реал зіграє з Челсі: розклад матчів 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 08:40 444
Леоненко - про своє звільнення: На ТК Футбол зараз усіх розганяють
Вчора 08:08 1261
Цимбал - про Бринзака: Війна розставила всі крапки над Ї
11.04.2022 20:54 1885
Леоненка вигнали з телеканалів Футбол 1/2/3
11.04.2022 19:24 3512 1
Прямі трансляції

Ювентус цікавився трьома гравцями Шахтаря

Сьогодні 17:57 83 0
Карло Ніколіні прокоментував інтерес Ювентуса до гравців Шахтаря
Ювентус цікавився трьома гравцями Шахтаря
#Шахтар, #Ювентус

Джерело - sport.ua.

Ювентус проявляв інтерес до трьох футболістів Шахтаря, але угоди щодо них не відбулися через позицію керівників Серії А.

Про це розповів асистент директора з футболу Шахтаря Карло Ніколіні.

"Я можу підтвердити, що Ювентус цікавився нашими гравцями. Багато команд виявляли інтерес, у тому числі й Ювентус. У нас запитували інформацію про гравців, за якими вони вже стежили у минулому. Ювентус цікавився Вінісіусом Тобіасом, Маркосом Антоніо, Давідом Нересом та іншими.

На жаль, багато федерацій, у тому числі італійська, не скористалися цією можливістю. УЄФА спеціальним законом відкрив трансферне вікно, щоб гравці з України могли продовжувати грати та отримувати зарплату до кінця сезону. Це було зроблено, щоб захистити футболістів та клуби, спустошені війною. Ми не знаємо причин такого рішення, ми маємо запитати тих, хто безпосередньо причетний до цього", - заявив Ніколіні.

Нагадаємо, Шахтар отримає за Соломона 7 млн фунтів.

Коментарі ()
Популярне зараз
Топ-10 українських космонавтів, які закохалися в бадмінтон Топ-10 українських космонавтів, які закохалися в бадмінтон 3444
Вільярреал вибив Баварію з Ліги чемпіонів Вільярреал вибив Баварію з Ліги чемпіонів 1473
Гварідола відреагував на відхід капітана Манчестер Сіті Гварідола відреагував на відхід капітана Манчестер Сіті 1367
Реал Мадрид - Челсі - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів Реал Мадрид - Челсі - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів 4447
Реал - Челсі 2:3: огляд матчу ВІДЕО Реал - Челсі 2:3: огляд матчу ВІДЕО 1071
Динамо переграло Легію у благодійному матчі Динамо переграло Легію у благодійному матчі 1398 1
Рекомендуємо
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 6681 1
Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту 13561
Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай 16422
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 7479 5
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 18633
На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв 68111 5