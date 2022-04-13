Андрій Пятов долучився до Шахтаря

Голкіпер та капітан Шахтаря Андрій Пятов напередодні прибув у розташування "гірників" і вже сьогодні долучиться до тренувального процесу на базі в Риві.

Про це повдіомляє пресслужба донецького клубу.

Разом із командою він готуватиметься до найближчих благодійних матчів.

14 квітня у другій грі Shakhtar Global Tour for Peace "оранжево-чорні" в Польщі зустрінуться з Лехією (Гданськ). Початок о 20:30. Трансляція на каналі Футбол 1.

Нагадаємо, Шахтар отримає за Соломона 7 млн фунтів.