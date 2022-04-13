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Шахтар назвав дату матчу з Фенербахче

Сьогодні 17:12 160 0
Матч відбудеться у Стамбулі
Шахтар назвав дату матчу з Фенербахче
#Фенербахче, #Шахтар

Джерело - shakhtar.com.

Шахтар у благодійному матчі зіграє з турецьким Фенербахче. 

Про це повдіомляє пресслужба донецького клубу.

Зустріч відбудеться, 19 квітня, в Стамбулі на стадіоні Шюкрю Сараджоглу, розпочнеться о 17:00 та буде показана в прямій трансляції на каналі Футбол 1.

Усі кошти від реалізації квитків та реклами на матчі Shakhtar Global Tour for Peace будуть передані українським громадянам, волонтерським організаціям, медикам. Виручені гроші також будуть направлені на допомогу українським дітям, які постраждали від війни.

Нагадаємо, Шахтар отримає за Соломона 7 млн фунтів.

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