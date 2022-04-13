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Велика Британія запровадила санкції проти співвласника Спартака

Сьогодні 15:22 61 0
Британія запровадила нові санкції по відношенню до росіян
Велика Британія запровадила санкції проти співвласника Спартака

Джерело - Європейська правда.

Велика Британія розширила санкції проти російських функціонерів, пов'язаних з футболом.

Про це повідомляє Європейська правда.

Серед тих, чиї активи підлягають замороженню, є Віктор Медведчук, затриманий напередодні в Україні, а також голова нафтової компанії Лукойл Вагіт Алекперов, якому належать близько 30% акцій московського Спартака, і віце-президент Газпромбанку Сергій Фурсенко, який з 2005 по 2008 рік обіймав посаду президента Зеніту, а з 2010-го по 2012 очолював рфс.

Нагадаємо, Італія дискваліфікувала російського гонщика за нацистське вітання.

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