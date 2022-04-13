Баварія мала проходити Вільярреал у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

Про це заявив хавбек мюнхенців Томас Мюллер.

"Якщо брати до уваги лише сьогоднішній матч і не брати до уваги першу гру, ми повинні були впевнено проходити далі. Важко прийняти цей результат. Навіть не знаю що сказати", - заявив німець.