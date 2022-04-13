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Мюллер про виліт від Вільярреала: Це важко прийняти

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Лідер Баварії прокоментував виліт з ЛЧ
Мюллер про виліт від Вільярреала: Це важко прийняти
#Баварія, #Вільярреал, #Ліга чемпіонів, #Томас Мюллер

Джерело - УЄФА.

Баварія мала проходити Вільярреал у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

Про це заявив хавбек мюнхенців Томас Мюллер.

"Якщо брати до уваги лише сьогоднішній матч і не брати до уваги першу гру, ми повинні були впевнено проходити далі. Важко прийняти цей результат. Навіть не знаю що сказати", - заявив німець.

  АктуальноВільярреал зіграє у півфіналі Ліги чемпіонів вдруге в історії

"Важко пропускати наприкінці після такої гри. Завдяки підтримці наших уболівальників ми намагалися тиснути з самого початку. Але цього не вистачило. Ми повинні краще грати біля чужої брами", – сказав Мюллер.

Дивіться: Баварія - Вільярреал 1:1: огляд матчу

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