Джерело - УЄФА.
Баварія мала проходити Вільярреал у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.
Про це заявив хавбек мюнхенців Томас Мюллер.
"Якщо брати до уваги лише сьогоднішній матч і не брати до уваги першу гру, ми повинні були впевнено проходити далі. Важко прийняти цей результат. Навіть не знаю що сказати", - заявив німець.
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"Важко пропускати наприкінці після такої гри. Завдяки підтримці наших уболівальників ми намагалися тиснути з самого початку. Але цього не вистачило. Ми повинні краще грати біля чужої брами", – сказав Мюллер.
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