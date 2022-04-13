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Бенфіка Яремчука зіграє з Ліверпулем, Ман Сіті Зінченка завітає у гості до Атлетіко : розклад матчів 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Сьогодні 08:49 70 0
Визначиться два півфіналісти турніру
Бенфіка Яремчука зіграє з Ліверпулем, Ман Сіті Зінченка завітає у гості до Атлетіко : розклад матчів 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
#Атлетіко Мадрид, #Бенфіка, #Олександр Зінченко, #Ліверпуль, #Ліга чемпіонів, #Манчестер Сіті, #Роман Яремчук

Джерело - Чемпіон.

У середу, 13 квітня, відбудуться матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону 2021/22 років. 

Атлетіко прийматиме Манчестер Сіті Олександра Зінченка, а Бенфіка, за яку виступає Роман Яремчук, зіграє з Ліверпулем.

Ліга чемпіонів УЄФА 2021/22.
1/4 фіналу, матч-відповідь
13 квітня

22:00 Атлетіко (Іспанія) - Манчестер Сіті (Англія) (перший матч 0:1)

22:00 Ліверпуль (Англія) - Бенфіка (Португалія) (перший матч 3:1)

Нагадаємо, Реал поступився Челсі, але вийшов у півфінал Ліги чемпіонів.

Також, Вільярреал вибив Баварію з Ліги чемпіонів.

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