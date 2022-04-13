Бенфіка Яремчука зіграє з Ліверпулем, Ман Сіті Зінченка завітає у гості до Атлетіко : розклад матчів 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
У середу, 13 квітня, відбудуться матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону 2021/22 років.
Атлетіко прийматиме Манчестер Сіті Олександра Зінченка, а Бенфіка, за яку виступає Роман Яремчук, зіграє з Ліверпулем.
Ліга чемпіонів УЄФА 2021/22.
1/4 фіналу, матч-відповідь
13 квітня
22:00 Атлетіко (Іспанія) - Манчестер Сіті (Англія) (перший матч 0:1)
22:00 Ліверпуль (Англія) - Бенфіка (Португалія) (перший матч 3:1)
Нагадаємо, Реал поступився Челсі, але вийшов у півфінал Ліги чемпіонів.
Також, Вільярреал вибив Баварію з Ліги чемпіонів.