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Арсенал націлився на трьох гравців Барселони

Сьогодні 22:39 154 0
Арсенал готовий витрачати кошти на нових гравців
Арсенал націлився на трьох гравців Барселони
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Барселона, #Футбольні трансфери, #Арсенал Лондон

Джерело - isport.ua.

Арсенал планує підсилити склад влітку.

Про це повідомляє видання Diario Sport.

Каноніри цікавляться кількома футболістами Барселони: голкіпером Нету, хавбеком Рікардом Пучем та форвардом Мемфісом Депаєм. Сторони спілкувалися, але жодних домовленостей поки що немає.

Для того, щоб в умовах нестачі коштів суттєво змінити команду, Арсенал збирається вдатися до обмінів футболістами та оренди. Захисник Габріел Магальяес може бути включений в угоду з Барселоною, оскільки ним цікавляться іспанці.

Нагадаємо, Саррі може очолити Арсенал.

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