Арсенал націлився на трьох гравців Барселони

Арсенал готовий витрачати кошти на нових гравців

Арсенал планує підсилити склад влітку.

Про це повідомляє видання Diario Sport.

Каноніри цікавляться кількома футболістами Барселони: голкіпером Нету, хавбеком Рікардом Пучем та форвардом Мемфісом Депаєм. Сторони спілкувалися, але жодних домовленостей поки що немає.

Для того, щоб в умовах нестачі коштів суттєво змінити команду, Арсенал збирається вдатися до обмінів футболістами та оренди. Захисник Габріел Магальяес може бути включений в угоду з Барселоною, оскільки ним цікавляться іспанці.

Нагадаємо, Саррі може очолити Арсенал.