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У Чернігові розмінували футбольний стадіон

Сьогодні 19:27 135 0
Чернігів-Арена вже розмінована.
У Чернігові розмінували футбольний стадіон
#Чернігів

Джерело - Чемпіон.

Фахівці провели розмінування Чернігів-Арени та забрали всі вибухонебезпечні предмети, що потрапили на територію футбольного стадіону.

Про це повідомляє пресслужба ФК Чернігів.

З території стадіону прибрали всі вибухонебезпечні предмети.

На початку березня стадіон постраждав від бомбардування російськими військами. У газон арени потрапило одразу два снаряди.

Чернігів-Арена - домашній стадіон ФК Чернігів, який виступає у Другій лізі. Також на цій арені проводила матчі Десна (U19).

Раніше з'явилося відео розбомбленого стадіону в Чернігові.

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