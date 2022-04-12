У Чернігові розмінували футбольний стадіон

Чернігів-Арена вже розмінована.

Джерело - Чемпіон.

Фахівці провели розмінування Чернігів-Арени та забрали всі вибухонебезпечні предмети, що потрапили на територію футбольного стадіону.

Про це повідомляє пресслужба ФК Чернігів.

З території стадіону прибрали всі вибухонебезпечні предмети.

На початку березня стадіон постраждав від бомбардування російськими військами. У газон арени потрапило одразу два снаряди.

Чернігів-Арена - домашній стадіон ФК Чернігів, який виступає у Другій лізі. Також на цій арені проводила матчі Десна (U19).

Раніше з'явилося відео розбомбленого стадіону в Чернігові.