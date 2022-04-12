У Чернігові розмінували футбольний стадіон

Джерело - Чемпіон.
Фахівці провели розмінування Чернігів-Арени та забрали всі вибухонебезпечні предмети, що потрапили на територію футбольного стадіону.
Про це повідомляє пресслужба ФК Чернігів.
З території стадіону прибрали всі вибухонебезпечні предмети.
На початку березня стадіон постраждав від бомбардування російськими військами. У газон арени потрапило одразу два снаряди.
Чернігів-Арена - домашній стадіон ФК Чернігів, який виступає у Другій лізі. Також на цій арені проводила матчі Десна (U19).