Воротар Шахтаря та збірної України Андрій Пятов поділився думками про російських футболістів, які не висловлюються на тему війни в Україні.

"Бачити фото з Маріуполя, Бучі, Харкова та інших міст - та мучитися. Діти виростуть, почнуть все розуміти, а що їм скаже батько? "Я боявся, синок?"

Не може бути нейтральної позиції. Не може! Ти або за війну, або проти неї. Потім вже буде пізно, і ви на все життя залишитеся фашистами.

Футболісти з недорозвинутої країни, здається, бояться висловити свою думку навіть з приводу заборони проведення міжнародних матчів. Мене це найбільше здивувало. Ніхто і не пікнув. Значить, їх все влаштовує. Нормальний спортсмен, який несе незаслужене покарання, відстоює свою позицію. Бореться за правду, за перемогу! Та хіба це спортсмени - це ганчірки…

російських футболістів спробував захистити навіть головний тренер Динамо. Тебе це здивувало? Мене дивує, коли про чиїсь слова запитують у когось іншого. Запитайте про це у самого Мірчі Луческу. Я, наприклад, трохи заплутався. За три дні прочитав декілька інтерв’ю з різними точками зору. Гадаю, що там ще потрібно з перекладом розібратися, хоча я нікого не захищаю…

Країна, яка нападає та вбиває, не може ділитися на спортсменів та не спортсменів. Як вони там кажуть: "Мы один народ"? Їхні земляки таке витворяють, а вони спокійно грають в футбол? Так не буває. Вважаю, що навіть після закінчення війни світ їх не пустить до сумісних змагань. Є зомбо-ліга - там і грайте", - сказав Пятов.