Сабо: Ракицький не настільки винен, щоб його не пробачити

Відомий у минулому тренер Йожеф Сабо поділився думками стосовно можливого повернення Ярослава Ракицького до збірної України.

"Ракицький зробив те, що мав зробити, - залишив Зеніт і поїхав із росії. Думаю, такий футболіст, як Ракицький, потрібний нашій збірній. Його треба обов'язково викликати, він посилить національну команду.

На мою думку, він не настільки винен, щоб його не пробачити. Все-таки, Ракицький зробив вчинок, на який ми всі від нього чекали", - сказав Сабо.