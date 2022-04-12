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Сабо: Ракицький не настільки винен, щоб його не пробачити

Сьогодні 14:24 276 0
Відомий тренер вважає, що захисника потрібно повертати до збірної України
Сабо: Ракицький не настільки винен, щоб його не пробачити
#Йожеф Сабо, #Ярослав Ракицький

Джерело - FanDay.

Відомий у минулому тренер Йожеф Сабо поділився думками стосовно можливого повернення Ярослава Ракицького до збірної України.

"Ракицький зробив те, що мав зробити, - залишив Зеніт і поїхав із росії. Думаю, такий футболіст, як Ракицький, потрібний нашій збірній. Його треба обов'язково викликати, він посилить національну команду.

На мою думку, він не настільки винен, щоб його не пробачити. Все-таки, Ракицький зробив вчинок, на який ми всі від нього чекали", - сказав Сабо.

Раніше Красніков заявив, що Ракицький був би радий виклику до збірної України.

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