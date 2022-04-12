Колишній футболіст Реала потрапив у жахливу ДТП

Рінкон перебуває у критичному стані

Колишній футболіст збірної Колумбії, Реала та Наполі та низки інших клубів Фредді Рінкон опинився у лікарні після ДТП.

Про це повідомляє LANCE.

Рінкон потрапив в аварію у місті Калі в Колумбії. Футболіст порушив правила дорожнього руху, виїхавши на червоне світло. Автобус ударив збоку автомобіль Рінкона.

У ДТП також постраждали троє пасажирів автомобіля Рінкона та водій автобуса.

Наразі колишній футболіст перебуває у критичному стані і вже переніс операцію.

PREOCUPANTE! 🙏 O ex-Corinthians Freddy Rincón sofreu um grave acidente de carro na Colômbia. Segundo o hospital, o estado de saúde é delicado.



Melhoras, craque! 🥺pic.twitter.com/caffXsTtCR — LANCE! (@lancenet) April 11, 2022

Примітно, що Реал підтримав колишнього гравця у Twitter, побажавши ексгравцеві збірної Колумбії здоров'я.

Desde el Real Madrid C. F., toda nuestra fuerza y nuestro cariño para Freddy Rincón tras el accidente sufrido hoy. Mucho ánimo y nuestro deseo de que supere pronto este difícil momento. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 11, 2022

Нагадаємо, Рінкон виступав за Реал у сезоні-1995/96. У складі збірної Колумбії він провів 84 матчі.