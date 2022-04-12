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Колишній футболіст Реала потрапив у жахливу ДТП

Сьогодні 10:24 359 0
Рінкон перебуває у критичному стані
Колишній футболіст Реала потрапив у жахливу ДТП
#Реал Мадрид

Джерело - isport.ua.

Колишній футболіст збірної Колумбії, Реала та Наполі та низки інших клубів Фредді Рінкон опинився у лікарні після ДТП.

Про це повідомляє LANCE.

Рінкон потрапив в аварію у місті Калі в Колумбії. Футболіст порушив правила дорожнього руху, виїхавши на червоне світло. Автобус ударив збоку автомобіль Рінкона.

У ДТП також постраждали троє пасажирів автомобіля Рінкона та водій автобуса.

Наразі колишній футболіст перебуває у критичному стані і вже переніс операцію. 

Примітно, що Реал підтримав колишнього гравця у Twitter, побажавши ексгравцеві збірної Колумбії здоров'я.

Нагадаємо, Рінкон виступав за Реал у сезоні-1995/96. У складі збірної Колумбії він провів 84 матчі.

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