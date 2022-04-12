Сидорчук: Футбол почав дивитись буквально тиждень тому

Капітан Динамо Сергій Сидорчук поділився зі zbirna.com очікуваннями від матчу збірної України проти Шотландії.

"Чи дивився матч Шотландія - Польща? Ні. За весь цей час я бачив лише голи Андрія Ярмоленка та відео з підтримкою нашої країни на європейських стадіонах. Футбол почав дивитись буквально тиждень тому. До цього не міг себе змусити.

Матчам збірної у червні бути? Сподіваюся. Якщо клубам дозволили грати, то національній команді це потрібніше. Все ж таки на кону стоїть вихід на чемпіонат світу. У Катарі, якщо ми туди потрапимо, нас підтримуватиме вся планета.

Подивимося, як все минеться, але Мірча Луческу нам не раз уже казав: "Ви маєте готувати себе для збірної". Ми намагаємося. Такого почуття відповідальності перед усією Україною, зізнаюся, ще ніколи не було", - сказав Сидорчук.