Шахтар повісив цінник на Алана Патріка

Клуб хоче отримати 6 мільйонів євро

Донецький Шахтар продовжує вести перемовини з бразильським Інтернасьйоналом щодо трансферу 30-річного хавбека гірників Алана Патріка.

Про це повідомляє GauchaZH.

Український клуб готовий вести мову про перехід Патріка до Інтернасьйонала, але виключно на правах повноцінного трансферу. Про оренду не йдеться.

За Алана Патріка Шахтар хоче отримати 6 мільйонів євро.

Ця сума бачиться надмірно високою для Інтернасьйонала, і боси цього клубу розраховують в процесі перемовин її зменшити. Втім, часу у бразильців небагато, оскільки трансферне вікно в їхній країні закривається 12 квітня, а тому загалом в Інтернасьйоналі не мають великого оптимізму щодо можливості проведення трансферу.

Минулого року Алан Патрік продовжив контракт із Шахтарем. Його нинішня угода закінчується наприкінці 2025 року.