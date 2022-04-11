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Реал зробив космічну пропозицію Мбаппе

Сьогодні 21:26 51 0
Майбутнє форварда ПСЖ надалі під питанням
Реал зробив космічну пропозицію Мбаппе
#ПСЖ, #Реал Мадрид, #Кіліан Мбаппе

Джерело - sport.ua.

Президент Реала Флорентіно Перес не здається у боротьбі за Кіліана Мбаппе. 

Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

Після того, як форвард отримав нову пропозицію від ПСЖ, Реал зробив крок у відповідь.

Мадридський клуб зробив Мбаппе покращену пропозицію. Цифри космічні: 100 мільйонів євро бонусу за підписання контракту та угода на 5 років із річною зарплатою 50 мільйонів євро. Таким чином, за 5 років Мбаппе може заробити 350 мільйонів євро.

Остаточне рішення щодо свого майбутнього Мбаппе ще не ухвалив. Контракт 23-річного француза з ПСЖ спливає наприкінці нинішнього сезону.

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