Батьки Мбаппе отримають 50 млн євро, якщо француз залишиться у ПСЖ

ПСЖ хоче втримати Мбаппе ще на два роки

Джерело - ВВС.

ПСЖ намагається утримати нападника збірної Франції Кіліана Мбаппе у команді.

Про це повідомляє ВВС.

Французький клуб готовий запропонувати форварду підписний бонус у розмірі 180 млн євро, щоб умовити його продовжити контракт ще на два сезони.

Крім того, парижани готові дати Мбаппе зарплату у розмірі 25 млн євро на рік.

Інтереси футболіста представляють його батьки, які мають різну думку щодо кращого варіанту продовження кар'єри Кіліана. Якщо форвард залишиться, то вони отримають 50 млн євро комісійних.

Нагадаємо, Голанд хоче грати з Мбаппе у Реалі.