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Благодійний матч Шахтаря з Олімпіакосом зібрав 3,2 млн гривень

Сьогодні 19:55 162 0
Кошти будуть спрямовані на допомогу ЗСУ та дітям, які постраждали в ході війни
Благодійний матч Шахтаря з Олімпіакосом зібрав 3,2 млн гривень
#Олімпіакос, #Шахтар

Джерело - ФК Шахтар.

Чистий прибуток від благодійного матчу Олімпіакос - Шахтар склав 3,2 мільйона гривень. 

Про це повідомляє пресслужба гірників.

Поєдинок відбувся на підтримку України, на територію якої вторглися російські війська.

Зібрані кошти будуть спрямовані на придбання засобів захисту та медикаментів для ЗСУ, а також на підтримку дітей, які постраждали в ході війни.

Поєдинок Олімпіакос-Шахтар відбувся 9 квітня в Афінах. Матч завершився мінімальною перемогою грецького клубу - 1:0.

Шахтар 14 квітня проведе наступний матч у рамках Shakhtar Global Tour for Peace. Команда Роберто Де Дзербі зіграє проти Лехії Також Гірники планують зустрітися з Фенербахче (19 квітня) та Хайдуком (1 травня).

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