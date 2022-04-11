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Сидорчук: Батьки у Запоріжжі і не хочуть виїжджати на захід України

Сьогодні 18:11 106 0
Сидорчук: Батьки у Запоріжжі і не хочуть виїжджати на захід України
#Сергій Сидорчук

Джерело - zbirna.com.

Капітан Динамо Сергій Сидорчук розповів, де зараз перебувають його батьки.

"Батьки в Україні? Так, у Запоріжжі. Нас вони переконували виїхати, а самі не хочуть перебратися на захід України. Кажуть, що все буде гаразд. Ми теж віримо, але весь час ніби на голках - скоти стоять уже кілометрів за 40 від рідного міста.

Сподіваюся, ми скоро побачимось. Як там воно буде з іграми, побачимо, але у нас плани повернутися. Поки що хоча б на Закарпаття. Бабусі та дідусі ще свого нового онука не бачили.

Як дітям у Румунії? Та ніби звикли. Старші намагаються допомагати, слухаються. Молодша дочка від малечі майже не відходить. Все нормально. Звичайно, ми не так уявляли появу на світ Дем’яна, але в нинішній ситуації це не головне. Дай боже, щоб усі були живі та здорові", - сказав Сидорчук.

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