Головне
Завдяки кому українські боксери перебувають під впливом росії
Вчора 12:24 4440 2
Шотландія виступає проти об’єднання матчів з Україною в плей-оф ЧС та Лізі націй
Сьогодні 15:40 512
Рейтинг ATP: Сачко став першою ракеткою України
Сьогодні 15:23 14036
Рейтинг WTA: Світоліна піднялася на 25-е місце, Ястремська - у ТОП-100
Сьогодні 15:11 206542
Леоненко: російські спортсмени ні в чому не винні, я їх не засуджую
Сьогодні 09:18 985 2
Бринзак не братиме участь у виборах президента Федерації біатлону України
Вчора 22:40 616
Луческу: УЄФА не дозволив Реалу та Барселоні провести матчі з Динамо
Вчора 19:55 1021
Беленюк: Я не знаю, де Бубка, ніхто не знає
Вчора 16:09 3489 2
Усик - у ТОП-5 найкращих боксерів світу незалежно від вагових категорій
Вчора 14:10 513
Леклер виграв Гран-прі Австралії
Вчора 09:40 498
Прямі трансляції

Зозуля: Заходжу ввечері до спальні, а дружина купує дрони для ЗСУ

Сьогодні 17:11 209 0
Зозуля: Заходжу ввечері до спальні, а дружина купує дрони для ЗСУ
#Роман Зозуля

Джерело - Чемпіон.

Колишній нападник Динамо, Дніпра та збірної України Роман Зозуля, який зараз виступає в іспанському клубі Фуенлабрада, продовжує допомагати українським військовим.

"Любов - це коли я заходжу ввечері в нашу з дружиною спальню, а вона вибирає і купує дрони для наших захисників.

Любов - це коли мій 5 річний син готовий пожертвувати свої рації для наших воїнів. Щоправда, вони іграшкові, але він того не знає.

Любов - це коли українці з Гонконгу, українська діаспора в Мадриді та благодійна організація Ланцюжок добра /  Cadena de Bondad об’єднують свої зусилля і 2 машини швидких, по вінця запаковані усім життєвонеобхідним, відправляються в Україну. Перша - для наших Героїв з Азову, друга - прямує Героям в Миколаїв. Бо для них любов - це захищати Україну й очищати рідну землю від брудних чобіт рашистських окупантів.

Любов - це наша незламна віра у вільну, незалежну Україну і неймовірно крутих її дітей.

Я дякую кожному, хто наближає нашу перемогу. Вона близько. Бо кожен робить свою справу з любов’ю", - зазначив Зозуля.

Коментарі ()
Популярне зараз
Аталанта Маліновського поступилася Сассуоло. Результати 32 туру Серії А Аталанта Маліновського поступилася Сассуоло. Результати 32 туру Серії А 1368
Кополовець - Леоненку: Пи**уй за кораблем, г**дон кончений. І Луческу прихвати Кополовець - Леоненку: Пи**уй за кораблем, г**дон кончений. І Луческу прихвати 1164
Рейтинг ATP: Сачко став першою ракеткою України Рейтинг ATP: Сачко став першою ракеткою України 14036
Козловський обматюкав Леоненка після його слів на захист російських спортсменів Козловський обматюкав Леоненка після його слів на захист російських спортсменів 2472
Вест Гем Ярмоленка програв, Манчестер Сіті Зінченка зіграв внічию: результати матчів 32 туру АПЛ Вест Гем Ярмоленка програв, Манчестер Сіті Зінченка зіграв внічию: результати матчів 32 туру АПЛ 1203
Рейтинг WTA: Світоліна піднялася на 25-е місце, Ястремська - у ТОП-100 Рейтинг WTA: Світоліна піднялася на 25-е місце, Ястремська - у ТОП-100 206542
Рекомендуємо
Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення 3825
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 16176
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 71741 2
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 88046 1
Кому офіційно належать українські клуби Кому офіційно належать українські клуби 51646
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 4101 1