Зозуля: Заходжу ввечері до спальні, а дружина купує дрони для ЗСУ

Колишній нападник Динамо, Дніпра та збірної України Роман Зозуля, який зараз виступає в іспанському клубі Фуенлабрада, продовжує допомагати українським військовим.

"Любов - це коли я заходжу ввечері в нашу з дружиною спальню, а вона вибирає і купує дрони для наших захисників.

Любов - це коли мій 5 річний син готовий пожертвувати свої рації для наших воїнів. Щоправда, вони іграшкові, але він того не знає.

Любов - це коли українці з Гонконгу, українська діаспора в Мадриді та благодійна організація Ланцюжок добра / Cadena de Bondad об’єднують свої зусилля і 2 машини швидких, по вінця запаковані усім життєвонеобхідним, відправляються в Україну. Перша - для наших Героїв з Азову, друга - прямує Героям в Миколаїв. Бо для них любов - це захищати Україну й очищати рідну землю від брудних чобіт рашистських окупантів.

Любов - це наша незламна віра у вільну, незалежну Україну і неймовірно крутих її дітей.

Я дякую кожному, хто наближає нашу перемогу. Вона близько. Бо кожен робить свою справу з любов’ю", - зазначив Зозуля.