Реал може підписати захисника Шахтаря

Додо може перебратися до ТОП-ліги вже влітку

Мадридський Реал серйозно оцінює можливість літнього трансферу бразильського фулбека Шахтаря Додо, котрий зараз перебуває у себе на батьківщині, оскільки розіграш УПЛ припинено через війну в Україні.

Про це повідомляє DefensaCentral.

Незважаючи на те, що Реал нещодавно підписав іншого правого фулбека гірників Вінісіуса Тобіаса, котрий поки виступатиме на правах оренди за дубль мадридців, в іспанському клубі також хотіли б оформити трансфер Додо.

Конкуренцію Реалу, як очікується, складе Баварія, через що Шахтар може пристойно заробити на угоді, незважаючи на складну ситуацію на ринку, пов'язану з російським військовим вторгненням.

Додо мав пропозиції з Бразилії, але захисник відмовився від них. Зокрема, за даними somosfanaticos.fans та інших південноамериканських джерел, інтерес до захисника виявляв Сантос, але Додо відмовився від можливості перейти в стан риб, навіть на короткостроковій основі до кінця червня.

Раніше повідомлялося, що Шахтар може відпустити Додо до Бенфіки у рахунок боргу за трансфер півзахисника Педріньйо, котрий переїхав до України влітку минулого року.