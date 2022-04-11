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Брентфорд найближчим часом викупить Мудрика у Шахтаря

Сьогодні 14:49 152 0
Англійський клуб хоче виграти боротьбу за українського вінгера
Брентфорд найближчим часом викупить Мудрика у Шахтаря
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Брентфорд, #Шахтар, #Михайло Мудрик

Джерело - BurBuzz.

Брентфорд залишається головним претендентом на трансфер півзахисника Шахтаря Михайла Мудрика.

Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас.

Клуби вже узгодили суму компенсації за 21-річного українця. Розпочався другий етап трансферу, який може бути оформлений протягом тижня.

Сторони дуже близькі до домовленості, шанси такого трансферу оцінюються доволі високо.

Якщо перехід відбудеться, то до кінця сезону футболіст лише тренуватиметься з англійською командою, оскільки АПЛ заборонила реєструвати гравців з України поза трансферним вікном.

Також, Бенфіка хоче придбати Мудрика.

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