Довбик: Доля України в руках наших військових

Гравець збірної України й Дніпра-1 Артем Довбик розповів, як підтримує збройні сили України й в чиїх руках знаходиться доля всіх українців.

"Збройні сили України - це головна команда нашої країни на сьогодні. Доля всіх українців зараз у їхніх руках та ногах. Дивлячись на те, як вони долають ворога, а в деяких напрямках проводять контратаки, у мене з'являється віра та гордість.

Хочеться побажати їм сил і щоб швидше все закінчилося. Вони у серцях кожного українця, вони герої", - сказав Довбик.