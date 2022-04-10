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Довбик: Доля України в руках наших військових

Сьогодні 18:25 158 0
Футболіст розповів, як футболісти підтримують армію
Довбик: Доля України в руках наших військових
#Артем Довбик

Джерело - ТК Футбол.

Гравець збірної України й Дніпра-1 Артем Довбик розповів, як підтримує збройні сили України й в чиїх руках знаходиться доля всіх українців. 

"Збройні сили України - це головна команда нашої країни на сьогодні. Доля всіх українців зараз у їхніх руках та ногах. Дивлячись на те, як вони долають ворога, а в деяких напрямках проводять контратаки, у мене з'являється віра та гордість.

Хочеться побажати їм сил і щоб швидше все закінчилося. Вони у серцях кожного українця, вони герої", - сказав Довбик.

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