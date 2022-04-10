Вест Гем Ярмоленка програв, Манчестер Сіті Зінченка зіграв внічию: результати матчів 32 туру АПЛ

Українці матчі провели на лаві запасних

Джерело - Чемпіон.

У 32-му турі АПЛ відбулися чотири матчі.

Вест Гем Андрія Ярмоленка на виїзді поступився Брентфорду. Українець увесь матч провів на лаві запасних.

Інший українець Олександр Зінченко також провів матч з Ліверпулем на лаві запасних.

Чемпіонат Англії - АПЛ

32 тур, 10 квітня

Брентфорд - Вест Гем 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 48 Мбеумо, 2:0 - 64 Тоні

Лестер - Крістал Пелес 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 39 Лукман, 2:0 - 45 Дьюсбері-Холл, 2:1 - 66 Заха

Норвіч - Бернлі 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 9 Ле Мелу, 2:0 - 86 Пуккі

Манчестер Сіті - Ліверпуль 2:2 (2:1)

Голи: 1:0 - 5 Де Брейне, 1:1 - 13 Жота, 2:1 - 36 Жезус, 2:2 - 46 Мане