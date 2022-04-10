Головне
Завдяки кому українські боксери перебувають під впливом Росії
Сьогодні 12:24 2267 2
Луческу: УЄФА не дозволив Реалу та Барселоні провести матчі з Динамо
Сьогодні 19:55 160
Леклер виграв Гран-прі Австралії
Сьогодні 09:40 383
Стерлінг переміг Яна роздільним рішенням та зберіг титул UFC у легкій вазі
Сьогодні 08:38 374
Шахтар мінімально поступився Олімпіакосу в благодійному матчі
Вчора 22:04 593
Евертон з Миколенком обіграв Манчестер Юнайтед, Тоттенгем знищив Астон Віллу. Результати 32 туру АПЛ
Вчора 21:29 1368
Усик розпочав підготовку до бою з Джошуа
Вчора 14:28 450
Евертон - МЮ - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ
Вчора 14:16 2788
Ракицький прибуде у розташування Шахтаря
Вчора 13:13 915
Калініна поступилась Жабер у чвертьфіналі турніру WTA в Чарльстоні
Вчора 08:13 396
Прямі трансляції

Вест Гем Ярмоленка програв, Манчестер Сіті Зінченка зіграв внічию: результати матчів 32 туру АПЛ

Сьогодні 20:26 343 0
Українці матчі провели на лаві запасних
Вест Гем Ярмоленка програв, Манчестер Сіті Зінченка зіграв внічию: результати матчів 32 туру АПЛ
#Вест Гем, #Лестер, #Андрій Ярмоленко

Джерело - Чемпіон.

У 32-му турі АПЛ відбулися чотири матчі.

Вест Гем Андрія Ярмоленка на виїзді поступився Брентфорду. Українець увесь матч провів на лаві запасних.

Інший українець Олександр Зінченко також провів матч з Ліверпулем на лаві запасних.

Чемпіонат Англії - АПЛ
32 тур, 10 квітня

Брентфорд - Вест Гем 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 48 Мбеумо, 2:0 - 64 Тоні

Лестер - Крістал Пелес 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 39 Лукман, 2:0 - 45 Дьюсбері-Холл, 2:1 - 66 Заха

Норвіч - Бернлі 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 9 Ле Мелу, 2:0 - 86 Пуккі

Манчестер Сіті - Ліверпуль 2:2 (2:1)

Голи: 1:0 - 5 Де Брейне, 1:1 - 13 Жота, 2:1 - 36 Жезус, 2:2 - 46 Мане

Коментарі ()
Популярне зараз
Завдяки кому українські боксери перебувають під впливом Росії Завдяки кому українські боксери перебувають під впливом Росії 2267 2
Атлетіко програло Мальорці, Реал виграв у Хетафе. Результати 31 туру Ла-Ліги Атлетіко програло Мальорці, Реал виграв у Хетафе. Результати 31 туру Ла-Ліги 1169
Роналду розбив телефон 14-річному хлопчику з аутизмом після матчу з Евертоном Роналду розбив телефон 14-річному хлопчику з аутизмом після матчу з Евертоном 1705
Манчестер Сіті - Ліверпуль - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Манчестер Сіті - Ліверпуль - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 1794
Евертон з Миколенком обіграв Манчестер Юнайтед, Тоттенгем знищив Астон Віллу. Результати 32 туру АПЛ Евертон з Миколенком обіграв Манчестер Юнайтед, Тоттенгем знищив Астон Віллу. Результати 32 туру АПЛ 1368
Сассуоло - Аталанта - онлайн-трансляція LIVE - Серія А Сассуоло - Аталанта - онлайн-трансляція LIVE - Серія А 2940
Рекомендуємо
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 84436
Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво 220175 5
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 16785
Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком 115136
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 12380
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини 42386