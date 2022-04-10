Пінчук: Нашу націю не зламати - ні танками, ні градами, ні ракетами

Захисник Лівого берега Тарас Пінчук, який воює у лавах ЗСУ, поділився думками про опір українців у війні проти Росії.

"Я й іншого не очікував від нашої нації. У нас дійсно народ, нація, яку нереально зламати. Ні танками, ні градами, ні ракетами.

Наші люди дуже класні. Ця ситуація нас об’єднала. Люди усе віддають, останню сорочку. А волонтери - узагалі боги. Вони все привозять, усе дістають. Звідки? Ніхто не знає. Ворог перемогти нас не зможе. Просто він ще не розуміє цього. І нам доведеться це йому довести", - сказав Пінчук.