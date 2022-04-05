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Захисник Лівого берега Пінчук вступив до лав ЗСУ

Сьогодні 16:59 144 0
Дружина футболіста просить допомогти з придбанням екіпіровки
Захисник Лівого берега Пінчук вступив до лав ЗСУ
#Лівий берег, #Тарас Пінчук

Джерело - Чемпіон.

Захисник Лівого берегу Тарас Пінчук долучився до лав Збройних сил України.

Про це повідомила дружина гравця Лілія.

Вона просить допомогти з придбанням екіпіровки.

"Друзі, наразі потрібна допомога в екіпіровці мого захисника, який відправився до лав ЗСУ, цього разу захищати не ворота своєї команди, а наше майбутнє. Реквізити Лілії Пінчук: 5375 4114 0705 4217", – написала дружина футболіста.

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Допис, поширений користувачем @pinia_lilia

Нагадаємо, Колос передав ЗСУ три позашляховики на 3 млн грн.

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