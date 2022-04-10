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Бордо з Ігнатенком переміг Мец, Марсель переграв Монпельє. Результати 31 туру Ліги 1

Вчора 23:57 430 0
Данило Ігнатенко провів увесь матч з Мецом
Бордо з Ігнатенком переміг Мец, Марсель переграв Монпельє. Результати 31 туру Ліги 1
#Бордо, #Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Мец, #Данило Ігнатенко

Джерело - Чемпіон.

У 31 турі французької Ліги 1 відбулися 7 матчів.

Чемпіонат Франції - Ліга 1

31 тур, 10 квітня

Бордо - Мец 3:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 21 Ламкель, 1:1 - 52 Мангас, 2:1 - 68 Н'янг, 3:1 - 88 Хванг Ю Джо

Анже - Лілль 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 64 Джало (авт), 1:1 - 74 Жегрова

Брест - Нант 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 10 Муані, 1:1 - 67 Шардонне

Монако - Труа 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 19 Олівейра, 1:1 - 39 Угбо, 2:1 - 57 Фолланд

Ланс - Ніцца 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 51 Калімуендо, 2:0 - 55 Дукуре, 3:0 - 67 Калімуендо

Страсбург - Ліон 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 20 Сіссоко, 1:1 - 90 Екамбі

Марсель - Монпельє 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 9 Дьєнг, 2:0 - 19 Ундер

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