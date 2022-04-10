Бордо з Ігнатенком переміг Мец, Марсель переграв Монпельє. Результати 31 туру Ліги 1

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У 31 турі французької Ліги 1 відбулися 7 матчів.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
31 тур, 10 квітня
Бордо - Мец 3:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 21 Ламкель, 1:1 - 52 Мангас, 2:1 - 68 Н'янг, 3:1 - 88 Хванг Ю Джо
Анже - Лілль 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 64 Джало (авт), 1:1 - 74 Жегрова
Брест - Нант 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 10 Муані, 1:1 - 67 Шардонне
Монако - Труа 2:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 19 Олівейра, 1:1 - 39 Угбо, 2:1 - 57 Фолланд
Ланс - Ніцца 3:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 51 Калімуендо, 2:0 - 55 Дукуре, 3:0 - 67 Калімуендо
Страсбург - Ліон 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 20 Сіссоко, 1:1 - 90 Екамбі
Марсель - Монпельє 2:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 9 Дьєнг, 2:0 - 19 Ундер