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Аталанта Маліновського поступилася Сассуоло. Результати 32 туру Серії А

Сьогодні 18:11 499 0
Українець вийшов на заміну на 77-ій хвилині матчу
Аталанта Маліновського поступилася Сассуоло. Результати 32 туру Серії А
#Дженоа, #Лаціо, #Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - Чемпіон.

У 32 турі італійської Серії А відбулися чотири матчі.

Українець Руслан Маліновський вийшов на заміну на 77-ій хвилині матчу з Сассуоло.

Чемпіонат Італії - Серія А

32 тур, 10 квітня

Дженоа - Лаціо 1:4 (0:2)

Голи: 0:1 - 31 Марушич, 0:2 - 45+1 Іммобіле, 0:3 - 63 Іммобіле, 1:3 - 68 Патрік (авт), 1:4 - 76 Іммобіле

Венеція - Удінезе 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 35 Делофеу, 1:1 - 86 Анрі, 1:2 - 90+3 Бекан

Наполі - Фіорентина 2:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 29 Гонсалес, 1:1 - 58 Мертенс, 1:2 - 66 Іконе, 1:3 - 72 Артур, 2:3 - 84 Осімхен

Сассуоло - Аталанта 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 24 Траоре, 2:0 - 61 Траоре, 2:1 - 90+2 Муріель

Сьогодні, 10 квітня, відбудеться ще два матчі у Серії А:

19:00. Рома - Салернітана

21:45. Торіно - Мілан

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