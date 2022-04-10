Капітан Шахтаря розповів про благодійний матч з Олімпіакосом

Донецький Шахтар намагається допомогти Україні завдяки благодійним матчам у Європі.

Про це розповів капітан "гірників" Тарас Степаненко.

"Я сьогодні сказав хлопцям перед грою, що ми всі знаємо, що сьогодні відбувається в Україні, що у нас війна. Гинуть та загинули дуже багато людей, жінок, дітей. Сьогодні ми представляли нашу країну у Греції. Хотів би подякувати Олімпіакосу за те, що дали нам можливість сьогодні бути тут і зіграти для нашої країни", - заявив гравець.

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"Ми вийшли не просто так, на спинах у нас були міста, які найбільше постраждали, в яких було дуже багато смертей, які назавжди залишаться рубцями на нашому серці. Деякі хлопці плакали після гри в роздягальні, емоції просто зашкалюють".

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