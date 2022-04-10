Джерело - Tribuna.com.
Донецький Шахтар намагається допомогти Україні завдяки благодійним матчам у Європі.
Про це розповів капітан "гірників" Тарас Степаненко.
"Я сьогодні сказав хлопцям перед грою, що ми всі знаємо, що сьогодні відбувається в Україні, що у нас війна. Гинуть та загинули дуже багато людей, жінок, дітей. Сьогодні ми представляли нашу країну у Греції. Хотів би подякувати Олімпіакосу за те, що дали нам можливість сьогодні бути тут і зіграти для нашої країни", - заявив гравець.
Актуально: Шахтар мінімально поступився Олімпіакосу
"Ми вийшли не просто так, на спинах у нас були міста, які найбільше постраждали, в яких було дуже багато смертей, які назавжди залишаться рубцями на нашому серці. Деякі хлопці плакали після гри в роздягальні, емоції просто зашкалюють".
Читайте: Де Дзербі через хворобу пропустив матч проти Олімпіакоса
"Скажу, що велика честь представляти нашу країну тут. Сподіваюся, що за допомогою таких ігор ми подаруємо людям позитивні емоції та зможемо хоч чимось допомогти", - сказав Степаненко.