Головне
росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Вчора 00:07 43277
Леклер виграв Гран-прі Австралії
Сьогодні 09:40 193
Стерлінг переміг Яна роздільним рішенням та зберіг титул UFC у легкій вазі
Сьогодні 08:38 224
Шахтар мінімально поступився Олімпіакосу в благодійному матчі
Вчора 22:04 463
Евертон з Миколенком обіграв Манчестер Юнайтед, Тоттенгем знищив Астон Віллу. Результати 32 туру АПЛ
Вчора 21:29 1139
Усик розпочав підготовку до бою з Джошуа
Вчора 14:28 395
Евертон - МЮ - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ
Вчора 14:16 2701
Ракицький прибуде у розташування Шахтаря
Вчора 13:13 789
Калініна поступилась Жабер у чвертьфіналі турніру WTA в Чарльстоні
Вчора 08:13 368
Магучіх визнано найкращою легкоатлеткою березня в Європі
08.04.2022 22:39 538
Прямі трансляції

Степаненко: Деякі хлопці плакали після гри в роздягальні

Сьогодні 08:58 279 0
Капітан Шахтаря розповів про благодійний матч з Олімпіакосом
Степаненко: Деякі хлопці плакали після гри в роздягальні
#Олімпіакос, #Тарас Степаненко, #Шахтар

Джерело - Tribuna.com.

Донецький Шахтар намагається допомогти Україні завдяки благодійним матчам у Європі.

Про це розповів капітан "гірників" Тарас Степаненко.

"Я сьогодні сказав хлопцям перед грою, що ми всі знаємо, що сьогодні відбувається в Україні, що у нас війна. Гинуть та загинули дуже багато людей, жінок, дітей. Сьогодні ми представляли нашу країну у Греції. Хотів би подякувати Олімпіакосу за те, що дали нам можливість сьогодні бути тут і зіграти для нашої країни", - заявив гравець.

  АктуальноШахтар мінімально поступився Олімпіакосу

"Ми вийшли не просто так, на спинах у нас були міста, які найбільше постраждали, в яких було дуже багато смертей, які назавжди залишаться рубцями на нашому серці. Деякі хлопці плакали після гри в роздягальні, емоції просто зашкалюють".

  ЧитайтеДе Дзербі через хворобу пропустив матч проти Олімпіакоса

"Скажу, що велика честь представляти нашу країну тут. Сподіваюся, що за допомогою таких ігор ми подаруємо людям позитивні емоції та зможемо хоч чимось допомогти", - сказав Степаненко.

Коментарі ()
Популярне зараз
Миколенко - один з найкращих гравців матчу Евертон - Манчестер Юнайтед Миколенко - один з найкращих гравців матчу Евертон - Манчестер Юнайтед 1503
Миколенко обманним маневром допоміг Евертону забити гол у ворота МЮ Миколенко обманним маневром допоміг Евертону забити гол у ворота МЮ 11875
Евертон - МЮ - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Евертон - МЮ - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 2701
Бенфіка - Белененсеш - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат Португалії Бенфіка - Белененсеш - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат Португалії 1829
У росії заборонили показ ще одного футбольного чемпіонату У росії заборонили показ ще одного футбольного чемпіонату 1610 1
УЄФА назвала дати для матчу Шотландія - Україна у відборі на ЧС-2022 УЄФА назвала дати для матчу Шотландія - Україна у відборі на ЧС-2022 1829
Рекомендуємо
Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення 3798
Критика, два розтавання і шалена любов. Історія кохання Світоліної та Монфіса Критика, два розтавання і шалена любов. Історія кохання Світоліної та Монфіса 6729 1
Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова 40571
Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО 23832
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 4133
Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф 12589 23