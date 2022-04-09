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У росії заборонили показ ще одного футбольного чемпіонату

Сьогодні 14:44 104 1
Ередивізі не транслюватимуть на московії
У росії заборонили показ ще одного футбольного чемпіонату
Фото - gettyimages
#Ередивізі

Джерело - Чемпіон.

У росії через санкції припинили трансляцію чемпіонату Нідерландів з футболу.

Про це розповів генеральний продюсер каналу Матч ТВ Олександр Тащин у telegram. 

"Від сьогодні ми не зможемо показувати на наших каналах чемпіонат Нідерландів.

Права на його показ належать компанії, що перебуває у англійській юрисдикції. З урахуванням накладених Великою Британією санкцій, представники Нідерландів вважають, що змусять правовласника порушити санкційне законодавство, надавши сигнал передачі Матч ТВ", - написав Тащин. 

Раніше на московії заборонили трансляцію чемпіонатів Англії, Шотландії та Португалії. 

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