У росії заборонили показ ще одного футбольного чемпіонату

Ередивізі не транслюватимуть на московії

Джерело - Чемпіон.

У росії через санкції припинили трансляцію чемпіонату Нідерландів з футболу.

Про це розповів генеральний продюсер каналу Матч ТВ Олександр Тащин у telegram.

"Від сьогодні ми не зможемо показувати на наших каналах чемпіонат Нідерландів. Права на його показ належать компанії, що перебуває у англійській юрисдикції. З урахуванням накладених Великою Британією санкцій, представники Нідерландів вважають, що змусять правовласника порушити санкційне законодавство, надавши сигнал передачі Матч ТВ", - написав Тащин.

Раніше на московії заборонили трансляцію чемпіонатів Англії, Шотландії та Португалії.