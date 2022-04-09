Срна: Де Дзербі буде з Шахтарем до кінця

Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі не планує покидати клуб.

Про це розповів директор з футболу донецького клубу Даріо Срна.

"Я постійно на зв'язку із Роберто Де Дзербі, він сказав, що його гроші тепер не цікавлять. Як я за 19 років, так і він за 7 місяців, і його тренерський штаб, отримали багато любові від України, його прийняли як свого. Він сказав, що в нього немає причин покидати "Шахтар" у такий момент. Так, у нього були пропозиції, але він сказав: "Я буду до кінця з "Шахтарем", вірю, мені найголовніше - обійняти всіх, побачити".

Коли ми вперше зустрілися після 45 днів війни, він сказав, що сьогодні він наш друг. Збираємось, граємо товариські ігри, допомагаємо один одному і все, що заробляємо, відправляємо в Україну", - сказав Срна.