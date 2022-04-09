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Срна: Де Дзербі буде з Шахтарем до кінця

Сьогодні 14:55 72 0
Даріо Срна розповів про першу зустріч з головним тренером команди Роберто Де Дзербі та його слова після 45 днів війни.
Срна: Де Дзербі буде з Шахтарем до кінця
#Де Дзербі, #Срна, #Шахтар

Джерело - sport.ua.

Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі не планує покидати клуб.

Про це розповів директор з футболу донецького клубу Даріо Срна.

"Я постійно на зв'язку із Роберто Де Дзербі, він сказав, що його гроші тепер не цікавлять. Як я за 19 років, так і він за 7 місяців, і його тренерський штаб, отримали багато любові від України, його прийняли як свого. Він сказав, що в нього немає причин покидати "Шахтар" у такий момент. Так, у нього були пропозиції, але він сказав: "Я буду до кінця з "Шахтарем", вірю, мені найголовніше - обійняти всіх, побачити".

Коли ми вперше зустрілися після 45 днів війни, він сказав, що сьогодні він наш друг. Збираємось, граємо товариські ігри, допомагаємо один одному і все, що заробляємо, відправляємо в Україну", - сказав Срна.

Нагадаємо, Шахтар зіграє благодійний матч з Олімпіакосом.

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