Хавбек Металіста перейшов в аргентинський клуб

Джерело - football24.ua.
Півзахисник Металіста Хуан Касарес продовжить кар'єру в Індепендьєнте.
Про це повідомляє пресслужба аргентинського клубу.
30-річний еквадорець виступатиме за "червоних дияволів" на правах оренди найближчі три місяці. У новому клубі він обрав собі футболку з номером 43.
Касарес перейшов у Металіст у січні 2022 року і не встиг дебютувати за команду Олександра Кучера у офіційних матчах. Його контракт з Металістом розрахований до 31 грудня 2023 року.
Раніше нападник Металіста перейшов у Грассхоппер.