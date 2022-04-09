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Хавбек Металіста перейшов в аргентинський клуб

Сьогодні 14:14 128 0
Півзахисник буде виступати за аргентинський клуб до кінця сезону
Хавбек Металіста перейшов в аргентинський клуб
#Металіст, #Чемпіонат України, Перша ліга, #Футбольні трансфери, #Касарес

Джерело - football24.ua.

Півзахисник Металіста Хуан Касарес продовжить кар'єру в Індепендьєнте.

Про це повідомляє пресслужба аргентинського клубу.

30-річний еквадорець виступатиме за "червоних дияволів" на правах оренди найближчі три місяці. У новому клубі він обрав собі футболку з номером 43.

Касарес перейшов у Металіст у січні 2022 року і не встиг дебютувати за команду Олександра Кучера у офіційних матчах. Його контракт з Металістом розрахований до 31 грудня 2023 року.

Раніше нападник Металіста перейшов у Грассхоппер.

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