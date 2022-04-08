За медаль Сікана заплатили 32 тис доларів

Нападник Ганзи Данило Сікан продав на благодійному аукціоні золоту медаль чемпіонату світу U-20.

Нагороду продали за 32 000 доларів (943 585 гривень).

20-річний спортсмен передав медаль для серії аукціонів, яку проводить Tribuna.com разом із волонтерською організацією Ukraine Alive 2022 та Білоруським фондом спортивної солідарності.

Стартова ціна медалі становила 7 500 доларів США. Усього було зроблено 52 ставки – найбільшу зробила Ганза, яка збирала кошти спільно з уболівальниками. Тепер медаль Сікана знаходитиметься або в клубному музеї, або її повернуть українцю.

У рамках World Sports For Ukraine допомогти Україні також зголосились Роберт Левандовський, Андрій Ярмоленко, Сергій Ребров, Станіслав Горуна, Віктор Коваленко, Олена Овчиннікова та інші.