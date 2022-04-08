Гравець Колоса перейшов у польський клуб

Захисник Колоса Кирило Петров продовжить кар’єру в другій по силі лізі Польщі.

Контракт до кінця сезону з 31-річним українцем підписала Корона.

Футболіст отримав 90-й ігровий номер та зможе взяти участь у 8 матчах.

Гравець повернувся до польського клубу через 7 років, він грав за команду у 2014-2015 роках.

"Дуже дякую за допомогу, яку клуб надав мені та моїй родині. У мене дуже хороші спогади про попереднє перебування в Кельці, і я радий знову бути тут.

Я зроблю все, щоб допомогти Короні на полі, адже Корона допомогла мені в цей важкий час", – сказав Петров.