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Гравець Колоса перейшов у польський клуб

Сьогодні 13:40 188 0
Петров продовжить кар'єру у Польщі
Гравець Колоса перейшов у польський клуб
#Колос, #Футбольні трансфери

Джерело - tribuna.com.

Захисник Колоса Кирило Петров продовжить кар’єру в другій по силі лізі Польщі.

Контракт до кінця сезону з 31-річним українцем підписала Корона.

Футболіст отримав 90-й ігровий номер та зможе взяти участь у 8 матчах.

Гравець повернувся до польського клубу через 7 років, він грав за команду у 2014-2015 роках.

"Дуже дякую за допомогу, яку клуб надав мені та моїй родині. У мене дуже хороші спогади про попереднє перебування в Кельці, і я радий знову бути тут.

Я зроблю все, щоб допомогти Короні на полі, адже Корона допомогла мені в цей важкий час", – сказав Петров.

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