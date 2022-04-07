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Денисов: У Бучі росіяни вбивали навіть собак - нелюди

Сьогодні 21:10 201 0
Відомий журналіст шокований тим, що сталося у Бучі
Денисов: У Бучі росіяни вбивали навіть собак - нелюди

Джерело - ТК Футбол.

Директор телеканалів Футбол 1/2/3 Олександр Денисов поділився своїми емоціями після опублікованих матеріалів наслідків російської окупації Бучі.

"Вони вбивали навіть тварин. Коли я побачив убитих собак, то кілька днів сидів і дивився на цей жах. З останніх сил тримаєш себе в руках, намагаєшся бути сильним, але буває така тонка ланка, яка ламається і все. Щось останнє, на що ти міг би й не зреагувати - просто добиває. Вулиця з мертвими людьми та собаками, що лежать поруч... Я просто не знаю.

Про все інше можна також говорити скільки завгодно. Не знаю, як вони живуть, не розумію, як люди можуть бути такими жорстокими. Навіть слово "жорстокими" – м'яке. Що робить із ними пропаганда... Приїжджають нелюди", - сказав Денисов.

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