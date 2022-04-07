Президент Оболоні: Варвари танком заїхали на територію нашої бази в Бучі та пограбували роздягальні

Президент Оболоні Олександр Слободян розповів про наслідки від вторгнення Росії на стадіон київської команди.

"Оболонь-Арена, слава богу, стоїть. Там, у підземному паркінгу, було обладнано бомбосховище, і багато людей там переховувалися. В кафе на стадіоні весь час годують тих, хто цього потребує.

Як тренувальна база в Бучі? На жаль, там ці варвари теж побували. Заїхали танком на територію, знищивши металевий паркан, пограбували роздягальні. На місці паркування автобусу знайдено снаряд, який, здається, не розірвався. Поля візуально не пошкодженні, але детально оглянути їх поки що не вдалося. Там можуть бути міни, розтяжки, треба почекати висновки інженерної служби", - сказав Слободян.