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Володар Золотого м'яча Бєланов став на захист України

Сьогодні 10:42 188 0
Життя змусило Ігоря Бєланова змінити свої погляди на зв'язки України та росії.
Володар Золотого м'яча Бєланов став на захист України
#Ігор Бєланов

Джерело - ukrinform.uа.

Екснападник Динамо, володар Золотого м'яча-1986 Ігор Бєланов зі зброєю в руках захищає нашу країну від воєнного вторгнення росії.

61-річний Ігор Бєланов взяв до рук автомат і боронить Батьківщину. 

"Зустрівся із захисниками нашої Батьківщини та висловив глибоку подяку за їх мужність та хоробрість у боротьбі з російськими окупантами.

Поспілкувався з бійцями та передав величезний привіт та подарунки від Української асоціації футболу. Пишаємося вами, бійці! Слава Україні! Героям слава!" – написав Бєланов.

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