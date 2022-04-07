Володар Золотого м'яча Бєланов став на захист України

Екснападник Динамо, володар Золотого м'яча-1986 Ігор Бєланов зі зброєю в руках захищає нашу країну від воєнного вторгнення росії.

61-річний Ігор Бєланов взяв до рук автомат і боронить Батьківщину.

"Зустрівся із захисниками нашої Батьківщини та висловив глибоку подяку за їх мужність та хоробрість у боротьбі з російськими окупантами.

Поспілкувався з бійцями та передав величезний привіт та подарунки від Української асоціації футболу. Пишаємося вами, бійці! Слава Україні! Героям слава!" – написав Бєланов.