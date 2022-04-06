Тен Гаг влітку очолить Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед влітку змінить головного тренера

Ерік тен Гаг стане новим головним тренером Манчестер Юнайтед.

Про це повдіомляє ESPN із посиланням на джерела в Англії та Нідерландах.

Манчестер Юнайтед зупинився на кандидатурі 52-річного фахівця, який залишить Аякс після завершення сезону.

Виконавчий директор МЮ Річард Арнольд та співвласник клубу Джоел Глейзер зійшлися на думці про те, що тен Гаг – найкращий варіант із можливих.

Асистентом тен Гага може стати Рене Меленстен, який працював у штабі Алекса Фергюсона з 2007 до 2013 року.

Нагадаємо, Тен Хаг хоче підписати до МЮ захисника Аякса Тімбера.