Головне
росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Сьогодні 14:18 41273
Челсі - Реал Мадрид - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів
Сьогодні 21:58 1282
Зінченко відмовився давати інтерв'ю російському блогеру красаві
Сьогодні 17:51 623
Ідіть нах*уй: Седан відмовилась говорити в етері ДенисовTIME російською мовою
Сьогодні 16:55 6394
Новокаховська Енергія припинила своє існування
Сьогодні 09:14 364
Бенфіка з Яремчуком поступилася Ліверпулю, Манчестер Сіті Зінченка переграв Атлетіко. Результати 1/4 фіналу Ліги чемпіонв
Вчора 23:55 1540
Гутцайт: Багато спортсменів боронять Україну
Вчора 22:01 519
Міністр спорту Польщі закликав виключити росію з усіх міжнародних федерацій
Вчора 17:53 501 1
Російські мародери продають одяг збірної України, який награбували в Броварах
Вчора 15:49 1563
Підручний – щодо слів Бринзака про росіянок зі збірної України: І знову брехня
04.04.2022 22:38 2762
Прямі трансляції

Тен Гаг влітку очолить Манчестер Юнайтед

Сьогодні 23:14 41 0
Манчестер Юнайтед влітку змінить головного тренера
Тен Гаг влітку очолить Манчестер Юнайтед
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Аякс, #Манчестер Юнайтед, #Тен Гаг, #Футбольні трансфери

Джерело - espn.com.

Ерік тен Гаг стане новим головним тренером Манчестер Юнайтед.

Про це повдіомляє ESPN із посиланням на джерела в Англії та Нідерландах.

Манчестер Юнайтед зупинився на кандидатурі 52-річного фахівця, який залишить Аякс після завершення сезону.

Виконавчий директор МЮ Річард Арнольд та співвласник клубу Джоел Глейзер зійшлися на думці про те, що тен Гаг – найкращий варіант із можливих.

Асистентом тен Гага може стати Рене Меленстен, який працював у штабі Алекса Фергюсона з 2007 до 2013 року.

Нагадаємо, Тен Хаг хоче підписати до МЮ захисника Аякса Тімбера.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ідіть нах*уй: Седан відмовилась говорити в етері ДенисовTIME російською мовою Ідіть нах*уй: Седан відмовилась говорити в етері ДенисовTIME російською мовою 6394
Заступник офісу президента допоміг куму путіна виїхати з України Заступник офісу президента допоміг куму путіна виїхати з України 1566
росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 41273
Челсі - Реал Мадрид - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів Челсі - Реал Мадрид - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів 1282
Городна: Сідорова сказала, що не буде жити з українками Городна: Сідорова сказала, що не буде жити з українками 2925
Бенфіка з Яремчуком поступилася Ліверпулю, Манчестер Сіті Зінченка переграв Атлетіко. Результати 1/4 фіналу Ліги чемпіонв Бенфіка з Яремчуком поступилася Ліверпулю, Манчестер Сіті Зінченка переграв Атлетіко. Результати 1/4 фіналу Ліги чемпіонв 1540
Рекомендуємо
Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав 19459
Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх 6651
На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв 68004 5
Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю 5966
32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33017
Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни 24121