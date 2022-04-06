Головне
росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Сьогодні 14:18 41221
Зінченко відмовився давати інтерв'ю російському блогеру красаві
Сьогодні 17:51 340
Ідіть нах*уй: Седан відмовилась говорити в етері ДенисовTIME російською мовою
Сьогодні 16:55 3000
Новокаховська Енергія припинила своє існування
Сьогодні 09:14 333
Бенфіка з Яремчуком поступилася Ліверпулю, Манчестер Сіті Зінченка переграв Атлетіко. Результати 1/4 фіналу Ліги чемпіонв
Вчора 23:55 1439
Гутцайт: Багато спортсменів боронять Україну
Вчора 22:01 506
Міністр спорту Польщі закликав виключити росію з усіх міжнародних федерацій
Вчора 17:53 490 1
Російські мародери продають одяг збірної України, який награбували в Броварах
Вчора 15:49 1519
Підручний – щодо слів Бринзака про росіянок зі збірної України: І знову брехня
04.04.2022 22:38 2697
Дмитренко - росіянкам у збірній України: Якщо думаєте відсидітися тихо у своїх норках, то сидіть краще вдома
04.04.2022 21:31 4474
Прямі трансляції

Де Дзербі: Для мене важливо зібрати Шахтар

Сьогодні 19:56 127 0
Незабаром італієць возз'єднається з підопічними в Туреччині
Де Дзербі: Для мене важливо зібрати Шахтар
#Де Дзербі, #Чемпіонат України, УПЛ, #УПЛ ТВ, #Шахтар

Джерело - football24.ua.

Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі з нетерпінням очікує на повернення до роботи.

Про це розповів сам італійський фахівець у коментарі Corriere dello Sport.

"Ми хочемо обійняти наших хлопців. Я пообіцяв їм, що ми зробимо щось можливе, щоб допомогти їм. Для мене важливо зібрати їх там, щоб вони займалися тим справою свого життя, яку дійсно вміють робити. Ми робимо це виключно заради гравців та співробітників", – розповів Де Дзербі.

Нагадаємо, Марсель, Ліон та Монако цікавляться Де Дзербі.

Коментарі ()
Популярне зараз
Бенфіка - Ліверпуль - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів Бенфіка - Ліверпуль - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів 810
Бенфіка з Яремчуком поступилася Ліверпулю, Манчестер Сіті Зінченка переграв Атлетіко. Результати 1/4 фіналу Ліги чемпіонв Бенфіка з Яремчуком поступилася Ліверпулю, Манчестер Сіті Зінченка переграв Атлетіко. Результати 1/4 фіналу Ліги чемпіонв 1439
Ідіть нах*уй: Седан відмовилась говорити в етері ДенисовTIME російською мовою Ідіть нах*уй: Седан відмовилась говорити в етері ДенисовTIME російською мовою 3000
Платіні подав заяву про порушення кримінальної справи проти Інфантіно Платіні подав заяву про порушення кримінальної справи проти Інфантіно 2125 1
Городна: Сідорова сказала, що не буде жити з українками Городна: Сідорова сказала, що не буде жити з українками 1264
росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 41221
Рекомендуємо
На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв 68001 5
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 24399
У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр 18158
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 21979
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 157637 5
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 6531 1