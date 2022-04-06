Де Дзербі: Для мене важливо зібрати Шахтар

Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі з нетерпінням очікує на повернення до роботи.

Про це розповів сам італійський фахівець у коментарі Corriere dello Sport.

"Ми хочемо обійняти наших хлопців. Я пообіцяв їм, що ми зробимо щось можливе, щоб допомогти їм. Для мене важливо зібрати їх там, щоб вони займалися тим справою свого життя, яку дійсно вміють робити. Ми робимо це виключно заради гравців та співробітників", – розповів Де Дзербі.